E’ sempre una "GRande Estate". In piazza Dante il concerto di Arisa

Sul palco di "GRande estate" si accende la musica di Arisa. Oggi terzo evento della rassegnapromossa dall’assessorato al Turismo del Comune di Grosseto e organizzata da M.Arte, con il sostegno di Conad. In piazza Dante ingresso libero e gratuito, fino al raggiungimento della capienza massima consentita Arisa infiammerà il palco dalle 21,30 con una tappa del suo tour 2024. La cantante, reduce dal successo come giudice di "The voice senior", proporrà tutto il suo repertorio, compresi i brani che l’hanno vista protagonista di diverse edizioni del Festival di Sanremo e vincitrice nel 2014 con il brano "Controvento". Un concerto che vedrà ancora una volta il capoluogo maremmano protagonista. Oltre ai quattro concerti principali ci saranno anche eventi collaterali grazie all’impegno del Comune di Grosseto e delle associazioni Confartigianato Grosseto, Ascom Confcommercio, Confesercenti e Centro commerciale naturale.

Arisa, che ha esordito a Sanremo vincendo nel 2009 la categoria "Nuove proposte", porta a Grosseto la sua arte, che negli anni si è evoluta ed è maturata. Dopo le esperienze televisive come giudice a X Factor e "Amici di Maria De Filippi", la conduzione di The Voice of Italy e la partecipazione a "Ballando con le stelle", Arisa arriva sul palco di piazza Dante con uno spettacolo emozionante, in grado di catturare l’attenzione di un pubblico eterogeneo. La carriera di Arisa comincia nel 2008 con la vittoria di SanremoLab, che le permette di partecipare e vincere l’anno successivo la categoria Nuove proposte del festival di Sanremo, con il brano "Sincerità". Nel 2010 torna sul palco dell’Ariston, questa volta nella categoria Artisti. Nel 2011 è, invece, tra i giudici della quinta edizione di X Factor, mentre nel 2012 conquista il secondo posto a Sanremo, vincendo poi il festival nel 2014 con la canzone "Controvento". L’anno successivo torna sul palco dell’Ariston come co-conduttrice diventando anche uno dei coach di "The voice of Italy". Qualche anno più tardi diventa giudice esterno in due puntate di "Amici di Maria De Filippi", mentre nel 2021 partecipa ancora al Festival di Sanremo, quindi recita anche in alcune pellicole cinematografiche tra le quali "La peggior settimana della mia vita".