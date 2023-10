E’ sempre il momento di "Fare". Distretto socio sanitario. Richiesta consegnata in Regione

Un documento sottoscritto da oltre 2.500 cittadini – adesso agli atti della Regione Toscana – frutto di un’azione portata avanti con determinazione dall’associazione "Fare" impegnata a far nascere il Distretto Sociosanitario delle Colline metallifere.

"Il documento e la petizione – dice Andrea Vinciarelli, presidente dell’associazione – sono state consegnate a Firenze al presidente della Commissione Sanità della Regione Toscana, Enrico Sostegni. Le firme raccolte, circa 2500, sono finalizzate a chiedere la re-istituzione del Distretto Sanitario delle Colline metallifere. L’iniziativa vuole dunque rafforzare il percorso già intrapreso in Regione Toscana con la presentazione, nel luglio scorso, di una mozione avanzata da Stefano Scaramelli e sottoscritta dai consiglieri regionali Maurizio Sguanci e Andrea Ulmi e già inserita nell’ordine del giorno del Consiglio Regionale e in attesa di discussione".

"E’ presumibile pensare – prosegue Vinciarelli – in una richiesta di audizioni da parte della Commissione Sanità agli organi amministrativi e politici del territorio interessato, per poter ricevere pareri in merito".

Passo avanti notevole quindi dell’iniziativa intrapresa da "Fare" che punta a quello che, nel piano sanitario regionale, deve essere considerato un punto fermo e di vitale importanza per un comparto, quello della sanità, che possa dare risposte certe, rapide e sicure alla popolazione.

Roberto Pieralli