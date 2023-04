E’ scomparso padre Pantini. Ieri i funerali di don Enzo Mantiloni

All’alba del giorno di Pasqua, è morto a 98 anni padre Giorgio Amelio Pantini. Era il sacerdote anagraficamente più anziano della diocesi: era nato, infatti, il 31 marzo 1925 a Castiglion Fiorentino (Arezzo). Da pochi giorni era stato trasferito in una struttura a Monte S. Savino, dove oggi alle 11 nella Collegiata saranno celebrati i funerali. Padre Giorgio era arrivato a Grosseto, nel 1967 assieme ad altri due confratelli cappuccini (padre Vittore Lino Parri e padre Lamberto Bigagli) per assumere la cura pastorale della parrocchia di S.Lucia. Era stato ordinato sacerdote, nella chiesa dei Cappuccini a Firenze, il 12 marzo 1949 insieme ad altri 7 confratelli. l 14 settembre 1983, padre Giorgio, che a Grosseto era stato anche insegnante di religione, lascia Grosseto: il vescovo Tacconi lo chiama a Scarlino, dove rimarrà per 34 anni, 19 come parroco. Intanto ieri, in una cattedrale gremita i due vescovi emeriti, Cetoloni e Agostinelli, hanno celebrato i funerali di don Enzo Mantiloni.