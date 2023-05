E’ scomparso Cortesi "Attore e uomo stimato"

Se n’è andato a 82 anni dopo una lunga malattia. Giancarlo Cortesi, ex attore di cinema ma soprattutto di teatro, ormai da molti anni aveva deciso di vivere nella frazione di Elmo. Prima di diventare la sua prima casa, il territorio comunale di Sorano era stato il luogo dove ritirarsi a vita privata, poi con il tempo Cortesi è qui che ha deciso di venire a vivere. Il paese lo frequentava molto per via delle sue amicizie, Cortesi nell’arco della sua vita ha maturato molte esperienze professionali. Ha recitato in Ciao Gulliver (1970) e Mondo Candido (1975) e poi ha calcato molti palcoscenici italiani perché il teatro è la sua grande passione.

A ricordarlo è anche il sindaco di Sorano, Pierandrea Vanni. "Giancarlo Cortesi era una bella figura di attore e di uomo di cultura – ricorda il primo cittadino di Sorano –. Aveva scelto da molti anni di vivere a Elmo ed era stimato anche per le sue qualità umane. Ai familiari il sentito cordoglio mio e dell’amministrazione comunale".