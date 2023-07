E’ nato il nuovo Ccn "Via Emilia-Sacro Cuore" a Grosseto

Dopo la raccolta firme rivolta al Comune e a tutti i cittadini della città di Grosseto per rispondere alle fondamentali necessità di benessere e sviluppo del quartiere, i negozianti di via Emilia compiono un ulteriore passo avanti. Nasce così il Centro Commerciale Naturale Via Emilia—Sacro Cuore, un nuovo punto di riferimento per la comunità, il cui nome abbraccia, con l’intento di coinvolgerla, anche la zona circostante. "La rivoluzione cittadina continua — annuncia, scherzosa, la neo eletta presidente Serena Remi, dell’erboristeria Menta & Rosmarino, in via Calabria 21, all’angolo di via Emilia — Se l’obiettivo della raccolta firme di aprile era attirare l’attenzione su precise questioni, difficoltà ed esigenze emerse nel quartiere, quello del Ccn è molto più ambizioso: vogliamo mettere le nostre idee, il nostro tempo, le nostre forze a lavoro, insieme, per tutelare l’armonia e valorizzare l’attività di una storica e vitale parte di Grosseto". Insieme. Una parola chiave, nucleo del cambiamento, per l’intero consiglio del Ccn, composto dalla già citata Serena Remi, presidente; Rosy Rosi della merceria, vice-presidente; Federica Ceri di Cartoon Planet, tesoriera; Giulio Tarlati di Edilizia Acrobatica, Marcella Mirra di La Contadina, M. Silvia Checcacci di Cake Designer, Margherita Sessa Vitali della libreria Chelli, Antonio Fantoni dell’agenzia di viaggi Top Voyager Travel, Mauro Grotti di Climamio e Gabriele Rossi della macelleria Mercato Carni, consiglieri. "Sì, vogliamo migliorare la zona, trasformarla in un piccolo esempio di buona gestione da imitare anche altrove". Di certo, ci sarà il coinvolgimento attivo degli istituti scolastici e, soprattutto, della scuola primaria di via Sicilia, a cui Remi e i suoi nove vorrebbero affidare la creazione del logo del Centro Commerciale Naturale Via Emilia—Sacro Cuore. In agenda, non manca la previsione di un incontro con il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e con l’amministrazione comunale, dei quali si auspicano a gran voce sostegno e aiuti effettivi, "sebbene, a seguito della raccolta firme, l’assessore Megale non abbia smesso di dimostrare un’attenzione particolare alle necessità del quartiere e l’assessora Vanelli abbia fatto in modo, di far installare dei nuovi cestini lungo la via".