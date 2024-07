E’ morto Quattrini, per anni gestore del Tce

Il tennis, e lo sport grossetano in generale, è in lutto. Si è spento ieri mattina all’ospedale di Grosseto, all’età di 76 anni, Marcello Quattrini. Una malattia lo ha portato via all’amore dei suoi cari, alla moglie Franca, al figlio Marco, ai nipoti Alessio e Niccolò. Ferroviere in pensione, grande amante del tennis e dello sci, da anni gestiva il Tc Europa di via Bulgaria e i campi da tennis di via Austria. "Marcello ci ha lasciati – ricorda Alessandro Capitani, amico fraterno e già presidente del Coni di Grosseto –. Una patologia vigliacca e subdola ci ha sottratto un amico e un grande uomo di sport. Marcello è stato un amico fraterno con cui abbiamo condiviso per oltre 50 anni tanti momenti importanti della nostra vita ma anche uno sportivo di alto spessore. Dalle piste da sci, ai campi da tennis e alle corse in bicicletta, Marcello Quattrini è sempre stato protagonista e animatore". Negli ultimi anni era il presidente-gestore di due strutture frequentatissime da tanti giovani ma anche da tanti adulti che, proprio in lui, vedevano un punto di riferimento tecnico e amicale. "Voglio ricordarlo con quel suo fisico asciutto da sportivo vero – conclude Alessandro Capitani – e con quell’aria distratta e sorridente con cui ci ha accompagnato sempre in tutta la sua vita".