E’ morto a 83 anni l’ex calciatore Noletti. Fu difensore del Grosseto negli anni Settanta

Nella sua casa di Forlì dove abitava è morto, ieri mattina, Gilberto Noletti, ex difensore del Grosseto degli anni Settanta: il prossimo 9 maggio avrebbe compiuto 83 anni. Noletti con un curriculum di primo piano alle spalle, giunse in Maremma nel campionato 1973-74 e vi rimase per tre stagioni, sempre in serie C, con 60 presenze. Appese le scarpette al chiodo diventò direttore sportivo del Grosseto con il presidente Mario Ferri. E nella stagione 73-74, come ricorda Guido Borsetti, presidente del Club Anno Zero, realizzò anche quatto gol tutti su rigore. Era il Grosseto di Brezzi, Marini, Ferioli, Marchetti, Ciacci, Carpenetti, Di Prete, Piccoli, Cappanera. Un po’ di storia. Noletti era creciuto calcisticamente nelle giovanili del Milan dove esordì nella stagione 59-60. Poi va alla Lazio in serie B, quindi alla Juventus per ritornare al Milan con cui, tra l’altro, partecipa, nel 1963 alla Coppa Intercontinentale persa dai rossoneri contro il Santos di Pelè. Poi iI grave infortunio con la rottura del tendine di Achille nel 1967. Viene ceduto alla Sampdoria, ma non scende mai in campo per problemi dovuti all’infortunio. Passa, poi, in serie B al Lecco, per poi approdare al Sorrento dove ottiene la promozione in serie B. Noletti, quindi, chiude la sua carriera prima nella Casertana e, poi, nel Grosseto.