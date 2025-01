"E la Regione boccia le soluzioni"

"Sulle maleodoranze il Pd deve gettare la maschera, lo dico perché in consiglio regionale è stato bocciato un ordine del giorno collegato al Piano dei rifiuti che ho firmato insieme alla consigliera del Movimento Cinque Stelle Galletti e che chiedeva di ‘attivarsi per una revisione della normativa volta a incrementare le tutele verso i cittadini vittime di emissioni sgradevoli, presenti in particolar modo nell’area di Grosseto, circondata dagli impianti a biogas’". E’ quanto dice Andrea Ulmi, capogruppo civico di ‘Merito e Lealtà’ che poi continua. "A Grosseto si attacca il sindaco Vivarelli Colonna – sostiene ancora il consigliere – che peraltro non ha competenze in materia, anche a causa delle lacune della legge regionale, ma a Firenze si bocciano dei provvedimenti che rappresentano un segnale importate verso un problema che è reale e concreto".