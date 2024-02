"E Dio creò la donna", le storie bibliche in una rappresentazione teatrale

"E Dio creò la donna" è il titolo dello spettacolo in programma domani alle 17 nel Museo di Storia naturale di Grosseto che rientra nel progetto "Le donne della Bibbia" organizzato da Rockland in occasione della "Festa della Toscana 2023".

"Sulla scena racconteremo storie intense, crude, nella convinzione che i testi biblici non rappresentino una trattazione storico-filosofica e religiosa – dice Bruno Mazzocchi, curatore della rappresentazione –. Essi non sono affatto un manuale di astratti concetti teologici. Sono più propriamente i racconti di vicende umane reali, in tutti i loro sentimenti, anche nella loro crudezza e nelle loro miserie. Le storie bibliche mostrano come la vera salvezza sia comunque e sempre l’amore, che diventa vera Legge di vita, passando però dalla realtà. Mostreremo come la natura umana è spesso ignobile, miserabile. Ma che, nonostante ciò, ci può essere salvezza e redenzione".

"La nostra rappresentazione merita di essere vista – dice il regista Francesco Tarsi –, perché svela questi intriganti concetti e lo fa in un modo comprensibile e verosimile".

Gli attori che fanno parte del cast sono Chiara Dragoni, Samantha Stringardi, Simona Notaro, Bruno Mazzocchi, Davide Braglia e Pasqualino Casaburi.