E’ arrivato il giorno della Golar Tundra

Luca

Mantiglioni

Domanda: conoscete qualcuno disposto a spendere qualche milione di euro per sapere se sarebbe in grado di fare una cosa che in realtà non gli sarà consentito fare? Immagino di no, a parte – forse – la società che vuole fare le ricerche nel sottosuolo di Scansano per capire se ci sarebbero le condizioni per costruirci poi una nuova centrale che, però, dice la Regione, tanto non potrà costruircela.

Ora è chiaro che i cittadini non si fidino un granché, perché proprio la Regione aveva detto che non ci sarebbero state neanche le ricerche, tanto la zona era stata dichiarata "non idonea". Dal sollievo generale alla sollevazione popolare è stato poi attimo.