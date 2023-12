E adesso è sempre aria di festa

Molti gli appuntamenti natalizi su tutto il territorio. Il prossimo fine settimana nella frazione di Bagno tornano i Mercatini di Natale, mentre a Ravi sabato (dalle 16 in piazza del Castello) ci sarà il Christmas Party. In programma anche la caccia al tesoro e si potranno gustare prodotti culinari. Non poteva saltare questa occasione la Croce rossa che si presenta con un "Babbo Natale a casa tua": la vigilia di Natale il Grande Vecchio andrà a far visita ai ragazzini direttamente all’interno delle loro abitazioni. Anche nella frazione ex termale tutti impegnati, ragazzi fra 3 e 14 anni, in una grande caccia al tesoro che si svilupperà nel centro cittadino. E per Capodanno irrompe, ed è la prima volta che si organizza, l’evento per festeggiare in piazza tutti insieme il nuovo anno. Piazza Di Vittorio e via Marconi saranno al centro do un rendez-vous musicale e festoso con la sindaca Stefania Ulivieri con tutta la giunta pronta a stappare a mezzanotte lo spumante e fare gli auguri ai gavorranesi. Sarà musica per tutti i gusti e possibilità di ballare fino a tarda notte. In piazza Di Vittorio a Bagno, per la prima volta si terrà questo incontro voluto dal Comune, con il patrocinio della Provincia, della Regione e della Nuova Solmine per festeggiare tutti insieme.

Roberto Pieralli