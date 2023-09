Dune, trentuno artisti a Grosseto: Arte nella Natura al Campus

Sono arrivati gli artisti che prendono parte al Campus creativo di Arte nella Natura all’interno del progetto Dune - Arti Paesaggi Utopie, diventato un appuntamento imprescindibile dell’estate grossetana. Giunto alla quinta edizione, il Campus ha luogo nell’area della Femminella, al confine nord del Parco regionale della Maremma, a fianco dell’abitato di Principina a Mare. Saranno in 31 a popolare il Parco della Maremma per una settimana, creando opere e performance dove si incrociano diversi linguaggi artistici, dal teatro alla musica, dalle installazioni artistiche alla videoarte. Per arrivare a sabato e domenica quando ci sarà l’apertura al pubblico, dalle 9 alle 23, guidati da una mappa delle opere e da un calendario delle performance che si creerà durante il lavoro artistico comune di questa settimana.

Gli artisti invitati sono Marco BarbieriDEM Fabrizio Grisafulli, Roberto Ghezzi, Hetty Ann Laycock, Guido Mitidieri, Aronne Pleuteri, Giulia Quagliarella, Dimitri Grechi Espinoza, Stefano Corti, Giuseppe Percivati (Pepe Gaka) Giovani artisti under 35: Aurora Avvantaggiato e Raffaele Vitto, Leonardo Barbierato, Alessandro Cocorullo, Alessandro De Giovanni, Riccardo Dell’Era, Beatrice Fedi, Irene Cordoni, Isabel Rodriguez Ramos, Costanza Rosi, Riccardo Sala.