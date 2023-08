"Dune" sull’Ombrone E Bilancia Sellari rivive

Domani alle 21.15 la storica Bilancia Sellari sull’Ombrone prenderà nuova vita. Si tratta di un luogo per lo più sconosciuto, al quale gli spettatori arriveranno dopo una breve passeggiata dal ponte ciclopedonale in località La Barca, accessibile sia dalla strada provinciale della Trappola che da Alberese.

Sara Donzelli, la voce narrante, e Stefano Cocco Cantini al pianoforte elettrico, interpreteranno due racconti fantastici dell’800 che Italo Calvino aveva raccolto in una bellissima antologia in due volumi: "Il fantastico visionario" e "Il fantastico quotidiano". È da questo secondo volume che sono stati scelti i racconti "Il cuore rivelatore" di Edgar Allan Poe e "L’ombra" di Hans Christian Andersen.

In "Il cuore rivelatore" una lucida follia si impossessa di un servitore ossessionato dall’occhio

scrutatore del padrone, trasportandoci dalla pura quotidianità nei territori dell’orrore; in "L’ombra" un insolito Andersen, ci trascina in un duello surreale tra un uomo e la sua ombra.

La serata, in scenari suggestivi tra quotidianità e horror, segna l’inizio del progetto 2023 di Dune, che Accademia Mutamenti ha voluto e curato con il Parco della Maremma. L’intento è di valorizzare una sorta di monumento rurale contemporaneo come la vecchia bilancia da pesca, in collaborazione con l’Associazione Alcedo che ha preso in gestione il luogo e la Coop. Silva. Dune diviene dunque anche riscoperta di luoghi attraverso l’arte. Prevendita on line e programma su dune-utopie.it. Info: 388.5850722, [email protected] Ritrovo per gli spettatori: ponte ciclabile sull’Ombrone.