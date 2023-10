Due webinar di educazione digitale a Grosseto: Poste Italiane offre servizi gratuiti.

Continuano le attività di formazione on line di Poste italiane, in modalità gratuita, per tutti i cittadini della provincia di Grosseto. Oggi alle 15 si svolgerà il webinar su "L’importanza del monitoraggio nelle attività web" con relatore Riccardo Giordani, responsabile Web Analytics e Reporting in Comunicazione che illustrerà in che modo una corretta analisi dei dati consente di comprendere meglio gli interessi del proprio pubblico di riferimento, clienti attuali o potenziali, capire cosa cercano, quali pagine o elementi del sito riscontrano maggior interesse. Per partecipare bisogna collegarsi dal link presente all’interno della sezione web

https:www.posteitaliane.ititeducazione-digitale.html.

Alle 17 appuntamento con "Prodotti alimentari freschi, il corriere espresso refrigerato". Si illustreranno le più importanti innovazioni in atto nel settore, in cui il corriere espresso refrigerato risulta fondamentale nella catena di distribuzione in quanto permette il trasporto sicuro e controllato dei prodotti, anche attraverso sensori e sistemi avanzati.

Sarà possibile partecipare accedendo

direttamente dal link presente all’interno della sezione web

https:www.posteitaliane.ititeducazione-sui-servizi-del-recapito.html