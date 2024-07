Due tecnici grossetani protagonisti alla grande festa dello sport

Due tecnici grossetani alle Olimpiadi di Parigi. A poche ore dall’inizio della rassegna sportiva più importante – la cerimonia di inaugurazione è prevista per questa sera alle 19,30 – saranno due i tecnici di origine maremmana impegnati nella capitale francese. Si tratta di Andrea Giannini e Claudio Pannozzo, rispettivamente responsabili della nazionale italiana del salto con l’asta e del mezzofondo prolungato. Per Giannini, ex astista di talento classe 1976, sarà questa la seconda olimpiade da tecnico, dopo la bella esperienza di Tokyo nel 2021. Per lui la soddisfazione di aver partecipato nello stesso ruolo alla rassegna giapponese, in quel caso in un’olimpiade blindata dall’emergenza Covid. Dal 2017 Giannini è il tecnico responsabile del salto con l’asta, interfacciandosi con gli allenatori personali dei vari atleti italiani e coordinando il lavoro, grazie allo sviluppo e alla programmazione degli allenamenti condivisi, programmando i vari obiettivi per le varie categorie di età. Durante le gare olimpiche Giannini, cosi come Pannozzo, svolge anche funzioni di supporto per gli allenatori dei vari atleti partecipanti alle gare, dando anche indicazioni tecniche, oltre che logistiche su spostamenti, antidoping e altro. Per Claudio Pannozzo, tecnico responsabile del mezzofondo prolungato e dunque delle lunghe distanze, sarà invece complessivamente la terza Olimpiade. La prima, quella di Rio De Janeiro in Brasile nel 2016, era arrivata come allenatore di un atleta che partecipava alla maratona, Stefano La Rosa. Dalla successiva, quella di Tokyo 2020 disputata nel 2021, si presenta invece come tecnico della nazionale italiana, ruolo che ricopre dai tre anni precedenti. La Nazionale italiana di atletica, probabilmente la più forte di sempre, si appresta dunque a vivere le emozioni delle Olimpiadi di Parigi con i due preparatissimi tecnici originari della provincia di Grosseto.

a.c.