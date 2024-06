Due relitti di barca abbandonati sull’arenile di fronte al Bagno Oasi

Due carcasse abbandonate di due piccole barche che, nonostante varie segnalazioni da parte dei bagnanti, continuano a rimanere spiaggiate sull’arenile di fronte al Bagno Oasi di Prato Ranieri, a Follonica.

Questo è lo spettacolo poco degno per il Golfo di Follonica, che i bagnanti sono costretti a sopportare ormai da giorni. Le due barche capovolte, una accanto all’altra, mezze insabbiate e con gli scafi fortemente danneggiati, oltre a essere un pessimo biglietto da visita, rappresentano soprattutto un pericolo costante per i bagnanti, in particolar modo per i bambini che ci saltano sopra per giocare. Un villeggiante dichiara di aver informato nei giorni scorsi la Guardia Costiera di Follonica, ma a tutt’oggi, nonostante diverse segnalazioni, i due scafi non sono stati rimossi. Con molta probabilità si tratta di due barche che qualche mareggiata dei giorni scorsi ha risucchiato dalle dune dove erano state abbandonate ormai da tempo. Ci auguriamo che questa segnalazione possa "smuovere le acque" e le due barche ormai inutilizzabili che oltretutto inquinano il mare, rilasciando inevitabilmente piccoli frammenti di materiale plastico.