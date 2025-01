Due Mari, la situazione. Galleria di Pari pronta entro la fine dell’anno

GROSSETOIl 2025 sarà decisivo per un altro pezzo della Due Mari. È infatti previsto entro l’anno il completamento dei lavori per la galleria di Pari. Oltre ai due lotti lungo i quali sono in corso i cantieri per il raddoppio, infatti, che sono il 4 e il 9, anche la galleria ha richiesto un intervento. Un investimento complessivo di 35 milioni di euro, che riguarda la riqualificazione del vecchio tunnel, attualmente chiuso con transito deviato a doppio senso di marcia sulla nuova galleria. Con il completamento dei lavori, il traffico potrà finalmente scorrere sulle quattro corsie. I lavori consistono nella parziale demolizione del rivestimento in calcestruzzo esistente, nella realizzazione del nuovo rivestimento interno e nell’installazione degli impianti tecnologici e di sicurezza secondo gli standard più recenti: illuminazione led, segnaletica luminosa, pannelli a messaggio variabile, colonnine SOS, impianto di rilevamento e spegnimento incendi. Sulla tratta Grosseto-Siena della E78, sono ad oggi completati e aperti al traffico 49 chilometri sui 63,6 totali, mentre sono in corso gli interventi su due lotti per complessivi 14,6 chilometri. Il lotto 4 riguarda un tratto di 2,8 chilometri e congiunge due tratti già realizzati tra gli svincoli di Lampugnano e Civitella, in provincia di Grosseto. I lavori, per un investimento complessivo di 106 milioni di euro, riguardano la costruzione di una nuova carreggiata in affiancamento a quella esistente, che sarà ammodernata.

Gli interventi comprendono 8 viadotti (4 in asse in direzione Siena e 4 in direzione Grosseto) per una lunghezza complessiva di 1,8 chilometri, oltre a due gallerie, di cui una da realizzare e una da adeguare, per complessivi 550 metri. Attualmente è stato concluso lo scavo per la realizzazione della galleria Poggio Tondo. Procedono inoltre le lavorazioni in corrispondenza dei viadotti. Il lotto 9, che prevede un investimento complessivo di 195 milioni di euro, riguarda invece il tratto di 11,8 chilometri tra gli svincoli di Iesa e San Rocco a Pilli, nei comuni di Sovicille, Murlo e Monticiano, in provincia di Siena. L’intervento consiste nell’adeguamento a quattro corsie della strada mediante la costruzione di una nuova carreggiata in affiancamento all’esistente. I lavori comprendono la realizzazione di complanari per il raccordo alla viabilità locale, 3 svincoli a livelli sfalsati, 4 nuovi viadotti sul fiume Merse e sul fosso Ornate, numerose altre opere minori (4 sovrappassi, 3 sottopassi, 12 opere di scavalco dei corsi d’acqua) oltre all’adeguamento della carreggiata esistente e ai servizi di monitoraggio ambientale in corso d’opera. Ad oggi sono stati quasi ultimati i piani di posa dei rilevati, in corso di realizzazione lungo la maggior parte dell’intero tracciato di circa 12 chilometri. Sono inoltre in corso di realizzazione tutte le opere di sostegno con pali di grande diametro. Molti attraversamenti idraulici sono in fase di realizzazione avanzata. Sia per il lotto 4 sia per il lotto 9 il completamento dei lavori è previsto entro il 2026. Allora sarà finalmente possibile dire addio alle code chilometriche che puntualmente a ogni ponte festivo o fine settimana estivo si formano, soprattutto in corrispondenza dei tratti in cui si passa da quattro a due corsie.

Riccardo Bruni