Due incidenti in città: feriti motociclisti in maniera non grave

Giornata nera sulle strade della Maremma. Due gli incidenti che hanno visto loro malgrado protagonisti due motociclisti che sono rimasti feriti.

Un centauro è stato trasferito in ospedale dopo essere caduto, aseguito di uno scontro all’incrocio tra via Giada e via Aurelia. Nello scontro sono rimasti coinvolti una moto e un furgone. Sul posto gli operatori del 118 che hanno trasferito l’uomo in ospedale, e la Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente. Dopo l’incidente in Aurelia e via Giada, un nuovo incidente in città, a Grosseto, ha visto coinvolto un furgone e una moto.

Il secondo scontro è avvenuto tra via Ortigara e via Podgora. A restare ferito in maniera non grave l’uomo sulla moto che è caduto.

Per lui solo qualche escoriazione da valutare. Sul posto gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure al centauro e la Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.