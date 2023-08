Due comunità piangono Francesco Il dj con la passione della bicicletta

Ieri mattina due comunità si sono svegliate nello sconforto, quella di Porto Santo Stefano e quella di Orbetello. Francesco Sordini se s’è andato all’età di 42 anni, ne avrebbe compiuti 43 il 12 settembre, dopo aver lottato fino all’ultimo con la malattia che lo aveva colpito diversi mesi fa. Si è spento all’ospedale di Orbetello, dove è stato trasportato martedì sera dalla sua abitazione in riva alla laguna, dove risiedeva da diversi anni pur essendo originario di P.S. Stefano. Lascia la compagna Alessia, i genitori e i nipoti, figli di sua sorella, oltre ai tantissimi amici a cui lui non faceva mai mancare un sorriso né una parola di conforto, anche negli ultimi periodi in cui stava combattendo con il male. Francesco era innamorato della vita e questo riusciva a trasmetterlo a tutti. In particolar modo con le sue grandi passioni di sempre, la musica e il ciclismo. Apprezzatissimo disc jockey – il suo nome d’arte era Dj Puch, dal suo soprannome Puccio – faceva ballare tutti alle numerose feste in cui veniva chiamato. Anche la bicicletta era il suo pane quotidiano. Non si faceva mai mancare una bella sgambata con gli amici, macinando chilometri su chilometri sulle strade della Maremma.

Anche il suo amore per la Sardegna – di cui la mamma è originaria – è rimasto immutato fino alla fine. Là è stato il suo ultimo viaggio, circa un mese fa, nella sua Carloforte dove, appena poteva, passava le sue ferie dal supermercato di Orbetello in cui lavorava da tanti anni. Anche durante la malattia non si faceva mancare tantissimi progetti per il futuro. Ma la salita più ripida della sua vita Francesco non è riuscito a superarla. L’amore di tutta la gente che gli vuole bene però rimane. Tanto che ieri, sin dalla notizia della sua scomparsa, i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio. Aveva sempre la battuta pronta, sempre con il suo sorriso. Con la sua musica aveva fatto ballare anche la sfilata del rione Valle in una delle passate edizioni del Palio, e lo stesso direttivo "si unisce al dolore della famiglia. Fai buon viaggio Francesco, adesso con la tua musica farai ballare gli angeli". E lui certamente avrà visto la vittoria del suo rione in televisione, diversamente dagli altri anni in cui non faceva mai mancare il suo supporto. Nella giornata di ieri sono stati in tantissimi quelli che gli hanno dato l’ultimo saluto alla camera mortuaria di Orbetello, mentre i funerali si terranno oggi alle 15,30 alla chiesa di Santo Stefano Protomartire.