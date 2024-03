Due campeggi ricercano personale per la stagione

Un campeggio nella zona delle Rocchette (Castiglione della Pescaia) ricerca da marzo ad agosto con possibilità di prolungamento un addetto/a al ricevimento. Turni unici: o la mattina dalle 8 alle 15 o il pomeriggio-sera dalle 15 alle 22 con un giorno di festa. Conoscenza della lingua inglese, ma preferibile sapere anche il tedesco, non alloggio, patente b e automuniti. Inoltre sempre questa struttura ricerca uno-due bagnini con brevetto da impiegare nel periodo che va da aprile fino a settembre con un giorno di festa, patente b, automuniti e non è prevista possibilità di alloggio. Un altro campeggio nella zona di Capalbio ricerca invece un addetto/a amministrazione back office, no alloggio e a tempo determinato con periodo di prova, e addette pulizie no alloggio part time da giugno a settembre pat b automunite con esperienza.

Gli interessati a queste occupazioni possono inviare il proprio curriculm a [email protected] (indicando l’offerta per la quale uno si) o telefonare allo 0564416375.