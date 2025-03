Droghini: "Non ho offeso nessuno"

FOLLONICA"Il mio intervento in Consiglio non era rivolto ai dipendenti comunali, la cui professionalità e impegno non sono mai stati messi in discussione, ma a un sistema amministrativo che, dopo 78 anni di governo ininterrotto della stessa parte politica ha inevitabilmente un’impostazione consolidata, come è normale che sia in un sistema di lavoro che si tramanda nel tempo quando non c’è alternanza". Inizia così la replica di Azzurra Droghini (foto), capogruppo della lista ’Buoncristiani Sindaco’ al Pd di Follonica. "Mi scuso se le mie parole possono essere state fraintese e/o ritenute offensive - aggiunge Droghini - Nel mio intervento ho solamente parlato di un sistema che per sua natura, può avere risentito delle influenze politiche storiche, e di una macchina amministrativa ingolfata in quanto sempre sottorganico. La dimostrazione di quanto dico è questa. L’opposizione prova strumentalmente a collegare il mio ragionamento politico con le esternazioni effettuate in consiglio da un altro consigliere di maggioranza. Questo è falso. Il tutto risulta un gioco pericoloso e mistificatorio, nonché lesivo della mia dignità di consigliere, dal momento che mai ho pensato di esternare il mio ragionamento ricollegandomi in maniera diretta o indiretta a quanto affermato dallo stesso consigliere. Se l’opposizione - chiude - ha elementi concreti per far credere il contrario li porti alla luce, altrimenti smetta di alimentare falsità per coprire reali problematiche che ho evidenziato. La strategia del mettere tutti contro tutti usata da questo centro sinistra non funziona ed è uno spettacolo stucchevole che ha già stancato Follonica".