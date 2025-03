Droga nascosta in bocca. Fermato ad un posto di blocco. Dosi celate sotto la dentiera

Nascondeva due dosi di droga sotto la protesi dentale ed è stato scoperto dai carabinieri della Compagnia di Orbetello perchè apparso subito molto nervoso. È quanto scoperto dai carabinieri della cittadina lagunare nel corso di una serie di controlli che hanno interessato vari territori del Grossetano ormai da qualche settimana. Controlli che andranno avanti anche nei prossimi giorni e si estenderanno in tutto il territorio. I militari hanno fermato, tra gli altri, due persone a bordo di un’auto durante un posto di blocco nella zona dell’Aurelia, notando che uno dei due occupanti si toccava continuamente il viso in modo molto anomalo. È emerso che nascondeva la droga sotto la protesi dentale, ed è stato perciò segnalato alla Prefettura come assuntore. A Follonica i carabinieri hanno identificato oltre 50 persone in due giorni, elevando sanzioni a carico di sei automobilisti che sono risultati positivi al alcol-test; altre cinque sono state multate per condotte di guida pericolose o per ubriachezza molesta. Anche sull’Amiata non sono mancati risultati, di cui in primo luogo l’arresto, avvenuto alcuni giorni fa, di tre spacciatori, per i reati di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Due di loro, a bordo di una vettura, erano stati fermati a un posto di controllo ad Arcidosso, e procedendo con la perquisizione alla macchina i carabinieri avevano trovato tre panetti di hashish per 300 grammi complessivi. Le perquisizioni, estese ai rispettivi domicili, hanno permesso di recuperare altro stupefacente, materiale di confezionamento delle dosi e una spada katana. In una delle abitazioni i militari hanno trovato un terzo uomo che, durante il controllo ha opposto resistenza violenta ai militari, danneggiando delle strutture all’interno dei locali della caserma di Arcidosso dove i tre erano stati successivamente portati.