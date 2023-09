"Drink to meet" a Grosseto: Roberti Design e giovani imprenditori a confronto

Sarà la Roberti Design, l’azienda di Jonathan Roberti, ad aprire oggi le porte ai giovani imprenditori. Dopo una breve pausa estiva, infatti, torna l’iniziativa "Drink to meet", serie di appuntamenti, promossi da Giovani imprenditori di Cna Grosseto all’interno delle aziende, per creare occasioni di conoscenza e dialogo.

Questa volta, ad accogliere tutti gli interessati sarà il designer grossetano, nella sede della sua impresa in via Topazio 23, a partire dalle 18.

Accanto a lui, che illustrerà brevemente la sua attività, saranno presenti altri due giovani imprenditori di Cna, che si presenteranno: Clizia Trani, titolare di Close to dream, neonata azienda che produce, in modo completamente artigianale, lingerie e nightware, e Marco Matteucci, consulente finanziario per IW Private investment, società di Fideraum – Intesa Sanpaolo private banking.

"Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo primo ciclo di incontri, che ci ha portato in tutta la nostra provincia – dice Michele Agostini, presidente di Giovani imprenditori di Cna Grosseto – e soprattutto gli artigiani che hanno deciso di accoglierci nelle loro aziende e presentare la loro attività. Questi appuntamenti informali, si sono rivelati preziosi, perché ci hanno permesso di creare un gruppo ancora più coeso che sta ragionando, adesso, del futuro. Perché per dare opportunità di crescita concrete a questo territorio, dobbiamo attivare collaborazioni, mettendo a frutto ognuno le proprie capacità, attitudini ed idee".

L’incontro è aperto a tutti gli imprenditori sotto i 40 anni che vorranno partecipare. Per farlo è possibile comunicare la propria adesione all’indirizzo email [email protected]