"Driftwoods". L’ultima fatica di Carlo Bonazza

Semplici tronchi al mare o un "cimitero di elefanti", un "villaggio preistorico", "fossili di altri tempi"? Tutto dipende da che prospettiva si pone l’attenzione. Ad esempio, per qualcuno possono corrispondere ad un mucchio di tronchi portati dalle acque del mare sistemati per comporre capanne dai passanti, ma per chi ha l’obiettivo fotografico in mano possono diventare strutture che raccontano una storia. Vedere più in là o vedere ciò che i propri occhi vogliono immaginare. "Driftwoods" (Legni alla deriva) è il libro fotografico di Carlo Bonazza realizzata da "Rrd books Edizioni". Il luogo è la spiaggia che va da Principina a Mare verso la foce del fiume Ombrone.

"Andavo in spiaggia la mattina quando non c’era nessuno – racconta Bonazza durante la presentazione del libro alla libreria Palomar – non c’erano ancoraneppure le impronte sulla sabbia. Mi lasciavo trasportare dall’utopia più sfrenata: quello era un villaggio primitivo sull’oceano, costruito dai naufraghi dopo la catastrofe, il grado zero dell’architettura, l’archetipo stesso del costruire. Lo stesso di tutti gli accampamenti di tende degli indiani d’America, dei villaggi dei pescatori della Terra del Fuoco fatti con le ossa delle balene, delle capanne dei carbonai nella macchia. E intorno quei legni sfiniti sono ovunque con le loro masse contorte, ad esibire la loro estetica involontaria ma potente. Diventano allora fossili di altre vite, vediamo la pelle del legno consumata dal tempo, lo scheletro della balena, riconosciamo volti dalle espressioni grottesche, mostri fantastici, animali marini. Soprattutto se li guardiamo dal basso, come facciamo stendendoci sulla sabbia, o come fanno i bambini". Spesso guardare con gli occhi di un sé più piccolo può essere un regalo per viaggiare in altri luoghi solo con l’immaginazione, e per scattare fotografie uniche. L’opera è stata realizzata da "Rrd books Edizioni" che ormai da anni affianca alle proprie collezioni di abbigliamento a marchio "Rrd" iniziative culturali di grande spessore. Con Bonazza erano presenti Roberto Bardini, Ceo di "Rrd Spa", e Luca Mantiglioni, caposervizio de La Nazione.

Maria Vittoria Gaviano