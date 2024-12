"Driftwoods", Bonazza alla Palomar

"Driftwoods" è il titolo del libro di fotografie scattate da Carlo Bonazza (nella foto) che sarà presentato oggi alle 18.30 nella libreria Palomar, in piazza Dante. Un libro molto suggestivo, una sorta di ’diario’ sospeso fra paesaggi, memoria, mare e spiaggia ’incorniciato’ in un concetto che ne mette insieme due: passione e bellezza. Passione per le cose che si fanno e bellezza del prodotto che poi ne esce. Nel caso di Bonazza raccontarlo è semplice, perché i suoi scatti hanno ormai una valenza che naviga ben oltre i confini geografici della Maremma e perché la capacità che ha di raccontare qualcosa anche solo attraverso un dettaglio ne fa un maestro assoluto. Più curioso – e magari ancora un po’ meno noto – sarà invece scoprire quale sia la motivazione, il ’messaggio’ che sta alla base della pubblicazione di quest’opera realizzata da "Rrd books Edizioni" che ormai da anni affianca alle proprie collezioni di abbigliamento a marchio "Rrd" iniziative culturali di grande spessore. Non iniziative commerciali, perché nessuno dei libri pubblicati ha un prezzo di copertina, ma anche qui solo la volontà di mettere insieme la passione per le cose che si fanno e la bellezza che ne consegue. Sarà Roberto Bardini, Ceo di "Rrd Spa", a raccontare questo aspetto. Con lui e Carlo Bonazza dialogherà Luca Mantiglioni.