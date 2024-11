Doppio tentativo di furto nei supermercati Conad di Grosseto. "Nel primo caso – spiega Paolo Degli Innocenti, socio Conad e proprietario dei supermercati di Grosseto e di Castiglione – un uomo di nazionalità italiana, già conosciuto dalle forze dell’ ordine, ha tentato il furto di alcune bottiglie di liquori nel supermercato di via Senegal. L’ altro caso invece è accaduto nel supermercato di via Clodia. Una donna di nazionalità italiana ha tentato di uscire dall’ ingresso del supermercato con oltre 100 euro di merce. Anche in questo caso i sofisticatissimi sistemi di allarme installati in ogni supermercato hanno fatto sì che entrambi i casi venissero immediatamente intercettati".

Paolo Degli Innocenti prosegue: "Dobbiamo procedere con le denunce. Stiamo cercando di dare la massima pubblicità al fatto che nei nostri supermercati è assolutamente impossibile realizzare un furto in quanto l’integrazione di più sistemi antifurto rende i negozi inattaccabili. Prova ne è la continua lista di nuovi tentativi di furto sventati. Ribadiamo inoltre il fatto che il contenimento dei furti va a diretto beneficio dei clienti onesti in quanto non si trovano a dover pagare prezzi aumentati per la compensazione dei furti subiti. Speriamo che i malintenzionati desistano dal provare inutilmente questi furti".