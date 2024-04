Doppio furto all’Autoparco. Ruba auto da via Castiglionese. Incidente sull’Aurelia: è grave

Ha rubato due auto e con entrambe la corsa è finita con un incidente. Adesso si trova ricoverato in condizioni gravi nell’ospedale Misericordia.

Protagonista della notte fra lunedì e ieri è stato un uomo di 48 anni nato a Pistoia ma residente in città, dipendente di una ditta che fa le pulizie all’Autoparco dove la Provincia tiene custodite le proprie auto. Avendo le chiavi del cancello per motivi di lavoro, intorno alle 21.30 si sarebbe introdotto nel piazzale e avrebbe rubato un’Alfa con la quale ha iniziato a viaggiare per le vie della città fino a quando – intorno alle 21.45 – ha perso il controllo del veicolo e in via Fucini è finito addosso ad un’auto parcheggiata. Per lui nessuna conseguenza fisica nell’impatto, per cui si è allontanato a piedi. La pattuglia della Polizia municipale arirvata in via Fucini, quando si è resa conto che l’Alfa era di proprietà della Provincia, ha fatto un sopralluogo all’Autoparco, in via Castiglionese, trovando l’uomo all’interno del parcheggio che alla vista degli agenti ha tentato la fuga, ma è durata poco. Una volta bloccato e identificato, ha ammesso di esser stato l’autore del furto e dell’incidente. Concluse le operazioni di identificazione e avvisata la Procura (e non essendoci gli estremi per procedere all’arresto), l’uomo si è allontanato.

Ma la sua serata non era conclusa. Dopo un po’, infatti, sarebbe tornato in via Castiglionese e avrebbe rubato una seconda auto – ancora un’Alfa – e con quella ha di nuovo iniziato a viaggiare fino a raggiungere l’Aurelia per poi prendere la direzione sud. Ma anche in questo caso la corsa si è conclusa con un incidente: l’auto sulla quale viaggiava il 48enne, nel tratto di strada subito dopo i campeggi di Albinia, si è scontrata con un altro veicolo, il cui conducente è rimasto ferito in maniera non grave. Per lui, invece, conseguenze più serie: trauma cranico e sospetta frattura del bacino. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. L’uomo è ricoverato e piantonato in ospedale.