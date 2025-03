Doppietta di Mencagli stende il Grosseto. Inutile il gol di Sabelli, a casa a mani vuote

In un incredibile finale il Grosseto esce sconfitto a Trestina: dopo un primo tempo chiuso in parità, i toscani si portano in vantaggio a metà ripresa, vengono raggiunti poco dopo la mezz’ora e nel finale subiscono il gol che regala 3 punti preziosissimi in chiave salvezza agli umbri. Il tecnico ospite Consonni schiera i suoi con il consueto 4-2-3-1, sul fronte opposto l’allenatore Calori opta per il 4-3-3. Primo tempo avaro di emozioni per lunghi tratti, con qualche emozione solo sul finire della frazione. Il primo tentativo (l’unico dei 45’ iniziali per gli umbri) è di Marcucci dopo appena 1’, ma la mira è sbagliata. Il Grosseto, pur senza proporre un gioco esaltante, appare più manovriero dei padroni di casa e ci prova con Marzierli al 7’ ed all’11’ con un tiro dal limite. Segue una fase senza sussulti, con le due squadre incapaci di rendersi minacciose, poi i maremmani salgono in cattedra. Al 19’ il Grosseto va a segno: Sabelli conclude dal limite, Fratti sventa in angolo, sugli sviluppi del corner che ne segue lo stesso Sabelli insacca. Il Trestina prova subito a reagire, ma il rasoterra di Mencagli al 22’ non impensierisce il portiere ospite. Al 32’ gli umbri pareggiano con un colpo di testa in tuffo di Mencagli su cross di Lisi, con l’attaccante che tenta il bis 4’ dopo con una girata rasoterra che trova pronto Raffaelli. Al 44’ il Trestina sigla il gol della vittoria: corner dalla destra, colpo di testa di Borgo, Raffaelli si oppone e Mencagli di petto ribadisce in rete.

Paolo Cocchieri