Doppia proiezione per "Io capitano"

Doppia proiezione a Follonica e Grosseto per "Io capitano" di Matteo Garrone. Questo pomeriggio alle 17 al cinema Stella di Grosseto e alle 21.30 al Piccolo Cineclub Tirreno di Follonica, dove inaugura il Piccolo Festival Tirreno, il film che rappresenta l’Italia agli Oscar nella categoria miglior lungometraggio internazionale sarà accompagnato da Mamadou Kouassi, che ne è stato l’ispiratore e collaboratore alla sceneggiatura. Premiato al festival di Venezia con il Leone d’Argento e con il Premio Mastroianni per il miglior attore esordiente a Seydou Sarr, "Io capitano" racconta la storia del viaggio rocambolesco di due giovani cugini, Seydou e Moussa, che da Dakar, nel Senegal, partono per raggiungere l’Europa, superando le minacce del deserto, le insidie del mare, l’inferno dei centri di detenzione e, più in genere, le difficoltà dell’essere umano. Un’odissea contemporanea motivata dalla ricerca necessaria di una nuova vita, di un futuro migliore, di una speranza in un domani diverso. Garrone consente allo spettatore di calarsi totalmente nell’"altro da sé". In quei migranti dal volto bambino che in molti vedono solo come figure anonime al telegiornale o al centro di tragiche cronache quotidiane. Sempre al Cinema Stella Grosseto, inoltre, alle 21.15 è in programma "Perfect day" di Wim Wenders (ingresso 7 euro, 6 euro tesserati).