Domani la Borsa del Lavoro. Ecco come partecipare

San Vincenzo si prepara ad accogliere nuovamente un evento chiave per il mercato del lavoro locale: la Borsa Mercato Lavoro, in programma per il 15 Febbraio alla Cittadella delle associazioni in via S. Pertini. L’evento, che si svolgerà dalle ore 9 alle 14, offre una vasta gamma di opportunità lavorative. La Borsa Mercato Lavoro è un’occasione unica sia per i candidati in cerca di lavoro che per le imprese che cercano personale qualificato. Durante questa mezza giornata, ben 56 imprese avranno l’opportunità di incontrare potenziali candidati per una varietà di posizioni, tra cui camerieri di sala, baristi, cuochi, pizzaioli, camerieri ai piani, bagnini, lavapiatti e receptionist. Le opportunità di lavoro non si limitano solo a San Vincenzo, ma si estendono anche a Bibbona, Piombino e Portoferraio, per oltre 150 posti di lavoro, sia stagionali che non.

Per partecipare ai colloqui, i candidati hanno la possibilità di effettuare la pre-registrazione online attraverso il sito web dedicato all’evento (https://www.borsamercatolavoro.it/evento/borsa-mercato-lavoro-san-vincenzo-2024).