"Dolcissima Aurelia" per i bambini

L’Aurelia Antica Shopping Center saluta l’arrivo dell’autunno con un evento tutto dedicato ai più piccoli: è "Dolcissima Aurelia", in programma sabato dalle 16 nell’area food del centro commerciale, che permetterà ai bambini di trasformarsi in piccoli chef per scatenare la fantasia e cucinare gustosi biscotti. L’iniziativa, organizzata da Aurelia Antica in collaborazione con Ricò, il punto ristoro Coop, è rivolta ai bambini a partire da 3 anni d’età ed è gratuita su prenotazione, scrivendo una mail a [email protected] entro oggi.

Partecipare è davvero facile. I bambini iscritti, accompagnati da genitori o familiari, potranno presentarsi nell’area food di Aurelia Antica Shopping Center nel pomeriggio di sabato e lì troveranno gli operatori di Ricò con tutti gli ingredienti necessari a preparare biscotti di ogni tipo e forma, con tanto di decorazioni.

Saranno proprio i piccoli chef, sotto l’attenta guida del personale del centro ristoro Coop, a cucinare i dolcetti maneggiando farina e formine.

E naturalmente, alla fine di una giornata all’insegna del divertimento in cucina, tutti potranno portarsi a casa i propri biscotti per condividerli in famiglia.