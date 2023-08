"Dna Chef" di Roberta Lepri a Follonica sarà presentato venerdì in piazza Sivieri

Ultimo appuntamento con "Un libro o due al mese", il ciclo di incontri all’aperto con le scrittrici, organizzato dalla Biblioteca della Ghisa in collaborazione con le librerie follonichesi AltriMondi e Libreria Chiti.

Venerdì alle 21 in piazza Sivieri verrà presentato il libro "Dna Chef" di Roberta Lepri, volume atteso da tutti e che ha riscosso un grande successo. Nata a Città di Castello nel 1965 e cresciuta in Maremma, Roberta Lepri è vincitrice di alcuni premi letterari, tra cui Moak, Teramo e Cimitile. Ha pubblicato: Sulla terra, a caso (2003), L’ordine inverso di Ilaria (2005), L’amore riflesso (2006), La ballata della Mama Nera (2010), Il volto oscuro della perfezione (2011), Io ero l’Africa (2013), Ci scusiamo per il disagio (2017), Facciamo tardi (2018), Le lacrime di Hitler (2019).

Guido Nocentini sa di essere destinato a diventare un grande chef: il nonno Giovanni, cuoco fiorentino confinato alle Tremiti durante il fascismo, è ancora ricordato dagli isolani per un piatto eccezionale, le tagliatelle al sugo di ricci, una delizia che anche il nipote propone in un rinomato ristorante londinese. Coincidenza o dna? Per eseguire le ultime volontà del padre e trovare conferma ad alcune intuizioni, Guido torna a San Domino, mentre il primo lockdown sta per abbattersi sull’isola. Ad attenderlo un passato sorprendente, di cui è parte anche Vittorio, scomparso tragicamente il giorno delle nozze dei nonni.

Per qualsiasi informazione sarà possibile telefonare al Magma (0566.59027 dalle 18 alle 23 tutti i giorni tranne il lunedì; il mercoledì e la domenica anche dalle 9.30 alle 12.30; [email protected], "Biblioteca della Ghisa" (0566 59246) dal lunedì al venerdì (tranne il mercoledì) dalle 16 alle 19, sabato dalle 9.15 alle 12.45; [email protected]