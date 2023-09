"Diventa volontario Croce Rossa a Follonica: lunedì al via il corso"

Lunedì 21 nella sede Croce Rossa di Follonica si terrà il nuovo corso di accesso per diventare volontari. Da anni ormai la croce rossa è attiva sul territorio assicurando alla comunità la propria presenza h24 in ogni tipo di servizio emergenza, trasporti sanitari, assistenze sportive, presenza in ogni manifestazione culturale e di intrattenimento. Può diventare volontario chiunque abbia compiuto i 14 anni di età, tutti coloro che si sentono di donare un ora del proprio tempo non necessariamente in attività di emergenza e urgenza, ma anche in tutte quelle assistenze varie e servizi sociali. L’invito della Cri è partecipare, conoscere e entrare a far parte del gruppo volontari del comitato di Follonica, la cui squadra rappresenterà la toscana alla ventottesima edizione delle gare nazionali di primo soccorso, che si terranno oggi e domani a Caserta. "Invitiamo tutti i ragazzi e adulti – dicono dalla Cri – ad unirsi e diventare parte della famiglia di Croce Rossa di Follonica.