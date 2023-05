Disturbi del comportamento alimentare Convegno promosso dal Lions Club Salebrvm

I disturbi del comportamento alimentare (Dca) sono patologie caratterizzate da una alterazione delle abitudini alimentari. Soffrire di un disturbo dell’alimentazione sconvolge la vita di una persona. Cambiano le relazioni interpersonali, e l’approccio con il cibo cambia in maniera così profonda da provocare, nel tempo, seri danni alla salute. I dati del Ministero della Salute del 2021 ci segnalano che in Italia più di tre milioni di persone soffrono di disturbi della alimentazione e della nutrizione, e costituiscono la seconda causa di morte negli adolescenti tra i 12 e i 17 anni, dopo gli incidenti stradali. Con il Covid-19 si è verificato un aumento del 50%. Questi temi verranno affrontati con esperti del settore, in un convegno organizzato dal Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrvm che si svolgerà oggi, a partire dalle 9.30, all’interno della Residenza di Casa Mora per "Disturbi Alimentari". Interverrannoa Laura Dalla Ragione direttrice per i Dca dell’ASl 1 Umbria, Pier Luigi Rossi medico specialista in Scienza dell’Alimentazione e Docente Universitario, e lMargherita Papa, psicologa responsabile area dipartimentale psicologia. Ci sarà infine la testimonianza di una giovane ragazza che ha vissuto la malattia e ne è guarita riprendendo a pieno la sua vita.