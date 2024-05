Distretto biologico della Maremma: stretta di mano con Mps

Nuova firma con il Distretto Biologico della Maremma. Questa volta con il Monte dei Paschi di Siena. Attraverso questo accordo verranno sostenute le aziende del settore agroalimentare associate per favorire gli investimenti e semplificare l’accesso al credito. E si punta anche all’internazionalizzazione, grazie all’accordo,a sua volta firmato da Mps con ottantasei Camere di commercio italiane all’estero, impegnandosi a fornire processi per le imprese. La banca metterà a disposizione delle aziende associate a una consulenza specializzata in ambito di finanze agevolate, attraverso il centro Mps agroalimentare per la valorizzazione delle filiere delle reti d’impresa. Verso l’estero e con un bagaglio di conoscenze per arricchirsi.

"Questo accordo – dice il presidente del Distretto Biologico della Maremma Antonfrancesco Vivarelli Colonna – vuole favorire l’attività d’impresa, consolidarla accrescerla e puntarla verso l’internazionalizzazione affinché le imprese possano captare le occasioni di mercato in uno scenario difficile verso i prodotti agricoli. Gli agricoltori sono in un evidente momento di difficoltà e hanno bisogno di aiuto e sostegno perché le risorse della Comunità europea nei loro confronti stanno dominuendo. Le nostre aziende, poi, hanno una difficoltà in più: l’essere biologiche. Ciò significa più dispendio, più rischio dell’agricoltura convenzionale. La Banca ci è a fianco per migliorare la capacità di investimento, per semplificare le procedure di accesso al credito e per attivare i corsi di formazione interni".

"Il mondo Agrifood è un segno distintivo di Mps – dice Alessandro Faienza, responsabile Direzione Territoriale Mps –. Abbiamo tredici centri specialistici in Italia, uno dei quali è a Grosseto. Con questo accordo ci aspettiamo di crescere, un altro tassello importante per vincere. Il biologico si lega alla sostenibilità".

