Discarica abusiva, scatta la maximulta

ROCCASTRADA

Non diminuiscono i casi di abbandono di rifiuti nelle campagne della Maremma. Nei giorni scorsi i Carabinieri forestale di Roccastrada nell’ordinario controllo del territorio hanno scoperto un’oliveta utilizzata come sito per l’abbandono di rifiuti. Un’area di pregio ambientale nella quale sono scaricati abusivamente scarti ferrosi e derivanti da attività di autodemolizione. L’area è stata prontamente sequestrata dai militari e all’esito delle indagini è stato scoperto il responsabile che è stato deferito all’autorità giudiziaria. Nel corso di ulteriori controlli mirati sui rifiuti sequestrati e relativi alla filiera dei rifiuti sono stati anche contestati illeciti amministrativi per 16mila euro. Il responsabile dovrà ripristinare l’area ricostituendo le migliori condizioni paesaggistiche.