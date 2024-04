"Disagi in via don Minzoni e in via Roma"

"Si tagliano i nastri, si fanno le foto con tanti bei sorrisi, si fanno anche grandi proclami, ma poi la realtà dei fatti della situazione della sanità grossetana ci riporta con i piedi per terra ed è quella denunciata dal Garante per la Disabilità del Comune di Grosseto Diego Montani, cioè che i disabili, o chi ha problemi di deambulazione, che si presenta a fare le analisi in via Roma, a causa di un montacarichi non funzionante, viene dirottato al Misericordia". Inizia così Nuovo Orizzonte Civico. "Senza dimenticare – aggiungono – che nella sede di via Don Minzoni da tempo non è operativo l’ascensore e gli ambulatori, soprattutto quelli di neuropsichiatria infantile, con bambini che hanno problemi di deambulazione sono portati a braccio per le scale dai genitori. Questa situazione, e molte altre che, al pari del Garante, ci vengono portate quotidianamente all’attenzione sono per noi intollerabili, ma soprattutto inaccettabili". Nuovo Orizzonte Civico non starà a guardare. "Ci risulta che anche in questi giorni – aggiunge il consiglio direttivo – l’ospedale Misericordia abbia problemi legati alla mancanza di personale, in particolar modo infermieri e oss, con una riduzione drastica degli interventi chirurgici, la medicina territoriale fa acqua, si pensano le nuove case di comunità, sperando che non restino case vuote. A noi pare che serva un’inversione di tendenza chiara e netta, sia nelle politiche sanitarie che sociali. La nostra posizione – concludono da Nuovo Orizzonte Civico – è una sola: riportare le Asl a dimensione provinciale e far uscire Grosseto dall’attuale Coeso, che ha ormai dimostrato ampiamente di non soddisfare le esigenze del capoluogo".