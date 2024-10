Disabile bullizzato. Oggi la denuncia da parte dei genitori

Proseguono le indagini dei carabinieri dopo il grave fatto di bullismo: vittima un ragazzo di 16 anni fuori da una scuola grossetana. E’ stata la scuola ad informare i carabinieri di quello che era accaduto. I militari grossetani, dopo aver accertato il fatto, hanno convocato la madre in caserma per cercare di capire a fondo quello che era successo fuori dalla scuola qualche giorno fa. E la madre dovrebbe formalizzare la denuncia proprio oggi. Il sedicenne, colpito da una grave malattia neurodegenerativa, è stato offeso e preso in giro. Il tutto è stato anche ripreso con un telefonino. Ed è proprio da quelle immagini che si vede un ragazzo preden di mira lo studente disabile. Immagini finite su una piattaforma social e in poche ore diventate virali. Secondo quanto ricostruito il giovane disabile, mentre andava a scuola è stato avvicinato da un coetaneo, il quale ha iniziato a prenderlo in giro rivolgendogli frasi tipo "Sei storto di testa?" e chiedendogli anche da "quale cartone animato era uscito". La situazione stava degenerando quando è intervenuta una professoressa, avvisata di quello che stava accadendo, che ha riportato il tutto alla normalità. "Come presidente della Fondazione Il Sole Ets, e ancor più come padre di Federico, un ragazzo disabile di 39 anni, sono profondamente sconcertato e toccato da quello che è successo". Ad affermarlo è Marco Scandroglio, presidente di Fondazione il Sole Ets. "Facciamo un appello alla comunità e alle istituzioni – prosegue Scandroglio – affinché si promuova la cultura del rispetto e della comprensione reciproca, vigilando affinché episodi come questo non si ripetano mai più. La forza e la dignità del ragazzo e della sua famiglia ci mostrano l’importanza di reagire uniti e determinati di fronte alle ingiustizie. La Fondazione Il Sole è e sarà sempre al fianco di chi lotta per un futuro migliore, in cui ogni persona possa sentirsi accolta, rispettata e valorizzata per ciò che è".