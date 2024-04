"Dichiarazione di conformità". Come compilarla

Come compilare la Dichiarazione di conformità per gli impianti e i suoi allegati? Per dissipare i dubbi, Cna Grosseto ha organizzato un corso di approfondimento in programma per martedì 16, con orario 9.30-12.30 e 14-17, nella sede Cna di via Birmania 96 a Grosseto. C’è tempo fino a giovedì 11 per iscriversi e partecipare all’incontro, che dà diritto a sei crediti formativi per gli iscritti al Collegio dei periti industriali. Il corso sarà tenuto da Diego Prati (nella foto). Info: Ilaria Chechi [email protected] 333/1031288 o Anna Piccioni 0564/ 471245.