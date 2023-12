Demolito il capannone Varoli. Ora c’è un’area per il parcheggio

Il capannone Varoli non c’è più. Al suo posto uno spiazzo con oltre 90 posti auto, che saranno resi effettivi non appena l’area sarà ripulita. La fatiscente struttura presente per decenni di fronte al porto del Valle a Porto Santo Stefano lascia spazio a un nuovo parcheggio, che aiuterà a migliorare la fruibilità dell’area soprattutto in estate. "Il capannone Varoli era una bruttura che andava demolita – spiega il sindaco Arturo Cerulli –. Urbanisticamente l’area è destinata a parcheggio e così sarà utilizzato. Dobbiamo decidere le modalità, se con strisce blu o cose del genere, ma di sicuro non sarà fatto a vantaggio di chi va all’isola del Giglio. Anche all’ex Aeronautica stiamo provvisoriamente aprendo anche per i parcheggi. Inoltre faremo un bando chiedendo a degli studi di architettura di fare delle ipotesi di progetto. Nel frattempo stiamo facendo dei piccoli interventi una parte alla volta e in maniera provvisoria. Ristruttureremo il primo palazzo e altre parti che andranno rivisitate". In ambito turistico il Comune sta inoltre pensando a un riposizionamento marketing dell’Argentario, sia verso l’utenza turistica che dei cittadini. "Intanto abbiamo creato una pagina istituzionale su Facebook – sottolinea l’assessore al turismo Chiara Orsini – e presto ne sarà fatta una su Instagram, mentre stiamo preparando un nuovo sito turistico come guida per il territorio. E stiamo lavorando su un nuovo brand Argentario per valorizzarlo. Poi sarà importante la formazione sia per i privati che per i pubblici. E qui entra in gioco la consulta del turismo. Come ha detto il sindaco andremo a migliorare i parcheggi con l’apertura dell’Aeronautica e del Capannone Varoli, oltre a una rivisitazione delle navette estive, la pulizia delle spiagge e dei sentieri, con una maggiore attenzione sulla cartellonistica. Su cui stiamo lavorando con le varie associazioni per valorizzare i percorsi di trekking e ciclabili". A questo proposito va avanti il progetto Landscape, "portato avanti sin dalla vecchia amministrazione, finanziato dalla Regione, con un censimento di tutti i percorsi dell’Argentario dove verrà apposta una nuova cartellonistica, panchine, punti di abbeveraggio e desk interattivi. Questo – conclude Orsini – vedrà una nuova ristrutturazione anche agli info point turistici di Porto Ercole e Porto Santo Stefano".

Andrea Capitani