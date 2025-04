Decoro urbano, accelerata sui lavori. Nuovo look per i piazzali: "Necessari dopo anni di incuria"

CASTEL DEL PIANOE’ primavera e sono iniziati anche a Castel del Piano i lavori pubblici, legati al decoro urbano, per rendere più vivibile i vari spazi pubblici della cittadina. L’amministrazione comunale in queste settimane e anche a quelle successive è al lavoro per rendere accessibili gli spazi pubblici. Intanto sono stati eseguiti i lavori di recupero dei piazzali di Campo Grande. "Dopo tanti anni di incuria – spiegano all’amministrazione comunale – torna il decoro e la pulizia". Prossimamente l’amministrazione con i suoi operai interverrà anche al Parco dei Cigni. Quest’ultimo è uno spazio verde dove è presente anche un laghetto, panchine e anche un’area dove i cani possono correre liberi senza guinzagli. In estate, sempre in questo parco, viene organizzata una rassegna culturale chiamata Gora Festival. Si tratta di un festival estivo dove musica, cibo e dibattiti culturali si alternano e richiamano molti visitatori. Più volte però il parco è rimbalzato sulla cronaca per via del suo stato di degrado, soprattutto per colpa di atti incivili e vandalici che hanno danneggiato gli spazi pubblici. Adesso c’è voglia di cambiare marcia, e prosegue l’amministrazione comunale è arrivato il momento di prendersene cura. Infine, un altro recente intervento ha riguardato la piazza principale, dove a settembre si corre anche il famoso Palio delle Contrade, "Piazza Garibaldi". "Qui – conclude l’amministrazione comunale – abbiamo lavorato per ripristinare una porzione di pavimentazione che presentava dei problemi. Adesso abbiamo una piazza ancora più belle e ancora più sicura per tutti". L’impegno insomma di questa amministrazione (La precedente amministrazione comunale aveva avviato un lavoro di restyling del Piazzone) è rivolto al ripristino di alcune aree pubbliche con l’idea che laddove è presente un ambiente decoroso anche i cittadini si possano approcciare in maniera diversa e più civile. Un enorme sforzo va infine rivolto al centro storico (a Castel del Piano è conosciuto come Poggio). Qui più volte la popolazione locale ha chiesto interventi per recuperare alcuni spazi danneggiati da atti vandalici e anche in questo senso l’amministrazione ha intrapreso una campagna di ascolto dei cittadini per stabilire un rapporto di collaborazione.

Nicola Ciuffoletti