"Dance for life" di scena al Moderno. Spettacolo per il Comitato per la Vita

Gioia, spensieratezza e amore per il ballo in una serata nel segno di danza e solidarietà. Più di sessanta artisti balleranno giovedì alle 21 per lo spettacolo di solidarietà "Dance for life" al Teatro Moderno organizzato da Real Fa Dance Academy con la collaborazione e il patrocinio del Comune e di Teatri di Grosseto. Il ricavato sarà destinato al Comitato per la Vita-Odv per l’acquisto di un sofisticato ecografo destinato alla radiologia interventistica, branca della medicina trasversale di attività mini invasiva. L’evento fa parte dell’iniziativa "Dance for Oncology" nella nuova forma di terapia per le persone che stanno seguendo la cura oncologica. Un progetto che fa capo a Carolyn Smith. L’ospite della serata sarà il rumorista Alberto Caiazzo. I ballerini si esibiranno nei balli standard, latino americano, danza moderna ed hiphop. A presentare lo spettacolo nella sala di Toscano Alta Sartoria l’assessore Sara Minozzi, il presidente del Comitato per la Vita Oreste Menchetti, i maestri Michele Boschi e Barbara Grifoni di Real Fa Dance Academy e Rita Martini. "Il comitato per la Vita è un fiore all’occhiello della nostra comunità – dice l’assessore Minozzi – hanno una schiera di volontari meravigliosi". "È la prima volta che organizziamo un evento in teatro – spiega il presidente Menchetti – abbiamo già venduto 900 biglietti. Ci auguriamo un sold out". "È emozionante: per noi ballare è vita – dicono i maestri Boschi e Grifoni – è la ciliegina sulla torta ballare nella nostra città e al Moderno per beneficenza. La danza da un obiettivo di benessere." Prevendita all’Emporio Danza di via Varese 15 e nella Sede Comitato per la vita di via Varese 22. Info: 3332013184.

Maria Vittoria Gaviano