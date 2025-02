D’Ambra nel Misto. Il sindaco: "Avanti spediti"

FOLLONICA"La maggioranza di centrodestra sta governando la città e continuerà a farlo con entusiasmo e determinazione. Sono certo che il consigliere D’Ambra, che con passione si impegna ogni giorno per migliorare e far crescere la sua città, rispetterà il mandato che gli è stato dato dai cittadini". Queste le parole del sindaco Matteo Buoncristiani (foto) dopo l’uscita di Riccardo D’Ambra dal gruppo precedente, essendo stato eletto con ’Prima Follonica’ per andarne a formare uno ’Gruppo misto’ di maggioranza.

"Quando si governa una coalizione i rapporti interni alle liste e ai partiti sono parte della dinamica politica e - nella dinamica - avvengono i cambiamenti che possono portare anche a cose positive – prosegue il primo cittadino – Anche la minoranza ha visto l’uscita del consigliere Manni dal gruppo e io, proprio per la convinzione di quanto espresso prima, mi sono astenuto dai commenti. L’amministrazione comunale procede spedita verso i traguardi da tagliare e obiettivi da raggiungere per rispettare il mandato dei cittadini e i consiglieri avranno sempre il ruolo centrale all’interno del processo decisionale, impegnandomi io in prima persona a sentire tutte le istanze e proseguire un dialogo serrato e costruttivo con ognuno di loro". Non resta che attendere come si evolverà la situazione e come si regoleranno i nuovi assetti in maggioranza.