Dal Comune di Sorano parere negativo

Anche per il Comune di Sorano il progetto eolico previsto in località Rempillo, nel comune di Pitigliano è fuori luogo tanto che ha presentato alla regione Toscana un parere contributo sul progetto. Nel parere contributo si sottolinea l’enorme impatto ambientale che il progetto in questione avrebbe su una zona paesaggistica di interesse pubblico sui beni culturali e sulla vasta area di terreni agricoli e naturalistici pregiati del pitiglianese, del soranese e del confinante territorio laziale. "Sulla base di queste e di altre motivazioni – spiegano dal Comune di Sorano – si esprime il parere di negare l’autorizzazione all’impianto". Il parere del Comune di Sorano si somma agli altri negativi già espressi da associazioni di categoria, singoli cittadini e comitati ambientalisti. Il progetto in fase di Valutazione di Impatto Ambientale al Mase consiste nell’installazione di 6 pale eoliche alte circa 200 metri, che avrebbero un forte impatto con l’ambiente circostante. Il Comune di Pitigliano ha espresso, senza mezzi termini, un chiaro parere negativo.