Dal 2 gennaio il Cup di via Don Minzoni si trasferisce a Villa Pizzetti

Come previsto dalla riorganizzazione dei servizi territoriali, da martedì 2 gennaio, lo sportello Cup al pubblico al distretto Asl di via Don Minzoni si trasferisce al piano terra della sede di Villa Pizzetti (via Cimabue, 109), con accesso a destra dell’ingresso principale.

Lo sportello è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18:30, con orario continuato, ed eroga gli stessi servizi: prenotazione/disdetta visite, attivazione tessera sanitaria, pagamento ticket. Il servizio in via Don Minzoni rimane tuttavia attivo per pagamento ticket, accettazioni dei prelievi e procedure di anagrafe sanitaria (scelta/cambio medico, rilascio esenzioni, domicilio sanitario, ecc.), in attesa di prossima collocazione in via Roma. L’Asl ricorda che le prestazioni possono essere prenotate anche attraverso il Cup telefonico (provincia di Grosseto: numero verde 800 500 483 da telefono fisso e 0564 972191 da cellulare), le farmacie abilitate e online sul portale regionale prenota.sanita.toscana.it.