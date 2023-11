Cure palliative. Incontro pubblico

Si celebra la giornata nazionale dedicata alle cure palliative, un’occasione per ricordare come il nostro sistema sanitario nazionale con la legge 382010 dia diritto alle cure e alla terapia del dolore sia ai malati in fase terminale sia a quelli affetti da patologie croniche. Le cure palliative sono costituite da interventi diagnostici, terapeutici e assistenziali organizzati negli ambulatori ospedalieri, al domicilio del paziente o nelle strutture ospedaliere residenziali, gli hospice, nel rispetto della dignità e dell’integrità della persona. La Asl organizza per oggi alle 15 alla sala Pegaso della Provincia un incontro aperto alla cittadinanza sull’importanza delle cure palliative e la tutela delle scelte nel fine vita, un’opportunità per conoscere e rendere viva la Legge 219. Partecipano Francesco Limatola (presidente della Provincia), Tania Barbi (Coeso), Anna Paola Pecci (Direttore Cure palliative Asl), Fabrizio Rossi (medico palliativista) e Concetta Liberatore (Cure palliative Asl).