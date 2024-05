Il ristorante toscano di Cucine da Incubo: nuova stagione. La storia di Yaquelin

Scarlino (Grosseto), 17 maggio 2024 – Un altro ristorante da rimettere in riga, un altro locale i cui affarri non vanno e che riceve la visita di Antonino Cannavacciuolo. Pronto a ridare speranza con un nuovo menu e locali rinnovati.

Il format non cambia, ma è sempre apprezzato “Cucine da Incubo”, il programma in cui lo chef stellato e ormai conosciutissimo volto tv fa ritrovare motivazioni e energie a cucine che hanno perso lo slancio. La nuova stagione vede come al solito al via locali di un po’ tutta Italia.

Cannavacciuolo ha fatto visita anche a “La Tana del Ghiottone”, ristorante di Scarlino, nella zona nord della provincia di Grosseto. Luoghi molto conosciuti in Toscana perché meta d’estate di gite al mare. Il locale è gestito da Yaquelin Fabà: di origini cubane, propone piatti italiani ma anche della sua terra.

Il Rifugio del Ghiottone

E’ un luogo in cui dunque la cucina tricolore e quella sudamericana si mixano. Ma quali sono i problemi che affliggono il locale? In realtà le recensioni sono buone. Nella puntata emergeranno però le pecche che Antonino Cannavacciuolo dovrà cercare di sanare.

In questo ciclo di episodi, oltre a Scarlino, le avventure da mission impossible saranno a Tursi (Matera), Avezzano (L’Aquila), Rivoli (Torino), Modena, Tropea (Vibo Valentia) e Pavia.

Yaquelin è nata e cresciuta con il mito di Raffaella Carrà. La sua allegria è contagiosa, canta mentre cucina, ma i risultati per il locale non arrivano come lei spererebbe. E’ qui che interviene Antonino Cannavacciuolo cercando appunto di rilanciare il locale.

La storia di Yaquelin è quella di una donna che proprio inseguendo il mito di Raffaella Carrà è arrivata in Italia con tanta voglia di mettersi in gioco. Riuscendo a coronare il suo sogno, quello appunto di aprire un locale. Al fianco della donna ci sono il figlio Rafael e il compagno Francesco, che la aiutano quando staccano dalle loro principali attività.

Ogni serata inizia con ottimismo. Ma quando arrivano i clienti il buonumore si tramuta in stress e ansia e i tempi diventano biblici. In genere tutta la tensione per il servizio si riversa su Francesco, che diventa il suo bersaglio per atteggiamenti scontrosi e parole pesanti.