Croce di anzianità al luogotenente Maggi

SORANO

La Croce rossa ha consegnato la Croce di anzianità firmata dal presidente nazionale Rosario Valastro al luogotenente dei carabinieri Giuseppe Maggi. Il presidente della Croce rossa italiana, della Toscana, Lorenzo Andreoni, ha recentemente effettuato una visita ufficiale al Comitato della Cri di Pitigliano, manifestando così il suo costante impegno sul territorio toscano. Durante la sua permanenza, si è incontrato con il sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili, anche nella sua veste di presidente dell’Articolazione Zonale dei sindaci della Conferenza Asl per la zona delle Colline dell’Albegna. Questo importante appuntamento sul territorio maremmano si inserisce in un percorso di incontri precedenti con le comunità di Isola del Giglio e Capalbio, rafforzando il legame tra la Croce Rossa e le realtà locali. All’incontro hanno partecipato anche il presidente e alcuni consiglieri e delegati del Comitato di Cri della Costa d’Argento. Poi i dirigenti della Cri si sono riuniti con Giuseppe Maggi, al quale è stato consegnato l’attestato per la Croce di Anzianità, riconoscimento che premia l’impegno e la dedizione dei volontari. È stato inoltre incontrato Pierandrea Vanni, giornalista e capo gruppo consiliare al Comune di Sorano, con cui si sono discussi vari progetti.

Michele Casalini