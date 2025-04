Creta, sculture, donne e... Zuccherini

’In principio era la creta’. E’ questo il titolo della mostra di sculture di Patrizia Zuccherini (nella foto) che sarà inaugurata oggi alle 17.30 nelle sale della galleria ’Il Quadrivio’, in viale Sonnino 100, a Grosseto. Le opere resteranno in mostra fino al 15 maggio (con orario di apertura al pubblico dalle 17 alle 19.30).

"Patrizia Zuccherini – scrive la critica d’arte Giuseppina Scotti – ha iniziato, già da qualche tempo, a trattare la creta, sostanza che ha origini antichissime e che ha segnato momenti storici essenziali in ogni civiltà: certamente è materia fragile, quindi, più preziosa, perché scandisce il perituro, essenziale caratteristica dell’umanità nel tempo e nella storia diversificato, nello scorrere temporale, da oggetto d’uso a oggetto d’arte e l’artista, dopo la pittura, ha voluto sperimentare, con passione e necessario approfondimento, il gusto di modellare, perché modellare un corpo femminile è farlo rivivere proprio attraverso la propria manualità e, in questa mostra, Zuccherini si è sbizzarrita anche nei colori e ha costruito figure nelle quali lei sembra ’volare dentro’ per trasmetterle al visitatore anche con diversificate modulazioni cromatiche e corpi modulati, appena abbozzati, volti, non volti quindi, tra il figurativo e l’astratto".