Cp, match delicato. Arriva il Breganze

Senza Mario Rodriguez, squalificato, il Circolo Pattinatori Edilfox cerca di dare seguito stasera alle 20,45, sulla pista Mario Parri di via Mercurio alla vittoria esterna di Monza, ospitando il Breganze nella ventesima giornata del campionato di A1. I ragazzi di Michele Achilli, grazie alla sconfitta di Valdagno contro il Forte dei Marmi e al contemporaneo pareggio del Lodi a Montebello, sono tornati in sesta posizione, con 33 punti, a sole tre lunghezze proprio dai lombardi. Per i grossetani è insomma il momento di premere sull’acceleratore e sfruttare tre gare abbordabili, il confronto di sabato e quello successivo, del 2 marzo, contro il Montebello, prima di un finale impegnativo che propone le trasferte di Lodi e Trissino e le gare interne contro Sandrigo e Forte dei Marmi. In sostanza, negli ultimi sei incontri dell’anno quattro saranno in via Mercurio. Sarà l’esperto Stefano Paghi a sostituire Mario Rodriguez, fermato per un turno dal giudice sportivo, dopo aver rimediato il primo rosso della sua carriera italiana. Una perdita importante, ma un gruppo coeso e motivato può sicuramente superare l’assenza del granitico difensore argentino. Nella lista dei convocati dovrebbe tornare Matteo Cardella, che ha recuperato dall’infortunio. Se non ce la dovesse fare sono pronti altri due giovani della cantera, Giusti e Faelli.

"Quello con il Breganze – dice l’allenatore Michele Achilli – è un incontro difficile, nel quale abbiamo tutto da perdere. Sarà obbligatorio vincere per migliorare la nostra buona classifica. La squadra si è allenata bene ed è consapevole di dover mettere in piedi un match di livello. Sappiamo di avere un finale di calendario favorevole con quattro turni casalinghi e due esterni e quindi sfruttando il fattore campo possiamo rimanere in alto. Non dobbiamo però guardare la classifica dei nostri avversari. Il Breganze è in fondo, davanti solo al Giovinazzo, ma nello scorso turno hanno tenuto testa al Trissino anche senza Mattia Verona, che tornerà in campo contro di noi".